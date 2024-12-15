AK Parti Milletvekili Kurt: SGK giderlerinde önemli artış oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde AK Parti grubu adına söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde yapılan çalışmaları anlattı. Milletvekili Kurt, sosyal güvenliğin tüm vatandaşların hakkı olduğunu ifade ederek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bakanlığın temel hedefinin, işsizliğin azaltılması, iş barışının korunması, sendikal hakların geliştirilmesi olduğunu vurgulayan

Doç.Dr.Resul Kurt TBMM Genel Kurulunda şöyle konuştu:

"Türkiye'de nüfusun yaşlanması, iş gücü piyasasında genç nüfusun azalması ve buna bağlı olarak çalışan sayısının düşmesiyle birlikte emekli sayısının artması sosyal güvenlik sistemini mali açıdan sürdürülebilirlik noktasında zorlamaktadır. 2002 yılında 6,6 milyon olan emekli sayısı 2024 Haziran ayı itibarıyla 16,4 milyona ulaşmıştır. 2024 yılında emekli aylıklarına yapılan artışların öngörülenin üzerinde gerçekleşmesi, asgari aylıklara ve bayram ikramiyelerine yapılan artışlar, EYT uygulamasına bağlı olarak ödenen emekli aylıkları, emeklilik ve bayram ikramiyeleri ve öngörülemeyen sağlık harcamalarındaki artışlarla birlikte SGK giderlerinde önemli bir artışa yol açmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK ve İŞKUR'un temel hedefleri, işsizliğin azaltılması, tam istihdamın sağlanması, iş barışının korunması, sendikal hakların ve kazanımların güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilir olması olmuştur.

Kadınların istihdama katılımını sağlamak için birçok teşvik ve destek hayata geçirilmiştir.

İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71,2 ; Kadınlarda yüzde 36 olarak hesaplanmıştır. Kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40'lı seviyelere çıkartılması büyük önem taşımaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Tip 1 diyabet hastaları için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarının SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınmış olması diyabetle mücadele eden binlerce vatandaşımızın ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmıştır. İşsizlikle mücadele ve istihdam artışında önemli katkıları olan İŞKUR aracılığıyla 2002'den 2024 yılı Eylül ayına kadar toplam 14 milyon 619 bin kişi işe yerleştirilmiş." dedi.