İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2022 Pazartesi / 26 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,65
  • EURO
    19,7808
  • ALTIN
    1074.89
  • BIST100
    5361.34
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti milletvekili Özkaya'dan asgari ücret açıklaması: 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir
Politika

AK Parti milletvekili Özkaya'dan asgari ücret açıklaması: 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, milyonların merakla beklediği asgari ücretle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaparak, “Benim tahminim 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8000 psikolojik sınırını geçerek 8050 diyebilir” dedi.

IHA19 Aralık 2022 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
AK Parti milletvekili Özkaya'dan asgari ücret açıklaması: 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir
ABONE OL

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, gündemdeki sıcaklığını koruyan asgari ücret ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu. Gönlünden geçen rakamı söyleyen Özkaya, "Benim tahminim 7700 ile 7900 lira arasında bir ücret belirlenebilir. Ancak Cumhurbaşkanımız 8000 psikolojik sınırını geçerek 8050 diyebilir. 8000 bini herkese soruyorum iyi rakam diyorlar. İş veren haricinde bu rakamdan herkes memnun. Esas mesele enflasyonu durdurmamız ve gıda artışlarını kontrol etmemiz. En temel meselemiz bu" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.