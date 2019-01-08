AK Parti MKYK toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
- AA
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 15.50'de başladı.
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