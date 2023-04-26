AK Parti MKYK Üyesi Şahin: Erdoğan, emperyalizmin canına ot tıkamış bir liderdir

AK Parti Karabük Genişletilmiş Mahalle Toplantısı'nda konuşan Şahin, 14 Mayıs'ta önemli bir seçim olduğunu, herkesin kapı kapı dolaşarak AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri anlatması gerektiğini kaydetti. Mahalle teşkilatlarının bu işin kalbi olduğunu, halkla iç içe olduklarını ve vatandaşlarla her zaman birlikte olduğunu ifade eden Şahin, "Bizim vatandaşımıza şunu da izah etmemiz lazım. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin dünya ve Türkiye için ne derece bir dönüm noktası olduğunu ifade etmemiz icap ediyor. Recep Tayip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne son yıllarda özellikle bir yıl içerisinde ABD, Avrupa ülkeleri ve dış mihrakların neden bu kadar yüklendiğini halkımıza izah etmemiz lazım. Ana sebeplerinden biri şudur: Recep Tayyip Erdoğan, emperyalizmin canına ot tıkamış bir liderdir. Türkiye'yi ameliyat masasına yatırtmamıştır. Türkiye'nin üniter yapısının ortadan kaldırılmasına ilişkin çabaların hepsine döğüş germiştir" dedi.

1 MAYIS'TA MÜJDE AÇIKLANACAK

"KARDEMİR'in 2002 yılındaki halini hatırlıyorsunuz değil mi, ne haldeydi?" diyen Şahin, "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin destekleriyle daha sonra hangi hale geldi. Şuan KARDEMİR Karabük'ün yüz akıdır. KARDEMİR ile ilgili çokça soruyla muhatap oluyorum. 1 Mayıs'a doğru bir takım müjdelerimiz olabilir. KARDEMİR bir takım tasarruflarda bulunur ve bu müjdeleri de açıklamak bize nasip olur" İfadelerine yer verdi.

Karabük Üniversitesi rektör seçimlerine de değinen Şahin, "Refik Bey'in (Rektör Prof. Dr. Refik Polat) yakın zamanda görev süresi sona eriyor. Kendisine Karabük'ümüze yapmış olduğu hizmetler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan bir beklentimi de dile getirmek istiyorum. Karabük Üniversitesine inşallah Karabüklü bir hemşehrimiz belki vazife alabilir" diye konuştu.