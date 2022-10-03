AK Parti Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Silah desteği iyi sonuç doğurmaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından konu başlıkları;

- (Ukrayna'nın 4 kenti) Rusya'nın bu bölgeleri ilhak etmesi ile birlikte barış umutları, ateşkes umutları daha da belirsiz bir zamana ötelenmiş oldu. Bu ilhak anlayışını reddediyoruz.

- Türkiye, Kırım'ın ilhakından bu yana ortaya koyduğu ilkeli tavrı sürdürüyor. Bu ilhak kararını da reddettiğimizi ifade ediyoruz.

- (Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak kararı) Kuşkusuz ülkelerin toprak bütünlüğüne ilkesel çerçevede sahip çıkıyoruz, önem veriyoruz. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Sadece insanlık için yıkım getirir.

- Barış ve diplomasi savaşın sona ermesi için yegane çıkış yoludur.

- Söz konusu PKK terör örgütü, PYD terör örgütü, YPG terör örgütü ya da FETÖ terör örgütü olduğu zaman bunları gündemlerine almıyorlar.

- (Fransa cumhurbaşkanı Macron'un Rusya ile sadece Türkiye'nin diyalog kurması rahatsız edici sözleri üzerine) Türkiye tahıl koridorundan esir mübadelesine kadar merkezi rol oynamıştır. Sayın Macron'un bunu bile bir çıkar çatışmasına dönüştürmeye çalışması kapasitelerini ortaya koymuştur.

- (Yunanistan meselesi) Avrupa birliği gözü önünde bir AB üyesi Yunanistan Ege denizinde kadınları ve çocukları öldürüyor. Hiçbir tanesine seslerini çıkarmıyorlar.

- (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silah ambargosunun kaldırılması) Hesapsız silah desteği, iyi sonuç doğurmaz.

- Yunanistan'a verilmesi gereken mesaj masaya oturmasıdır. Masadan kaçan taraf Yunanistan'dır.

- (Müzisyen Onur Şener cinayeti) Bu cinayetten, bu kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret edecekler ve onların yanında olacaklar. Sürecin takipçisi olacağız.



- (Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti) Milletin icazeti, milletin icazet vermesi önemlidir.



- Bugün, Avrupa demokrasilerini kırılgan haline getiren şeyin Avrupa'daki faşizmin yükselişi olduğunu ifade ettik. Bunlar; İslam düşmanlığının, yabancı ve göç düşmanlığının bir diğeri de Türk ve Türkiye düşmanlığının altına gizlenmiş durumda.

- (Tokat'ta valinin elini sıkmayan askerler) Bunlar asla kabul edilemez. Hiçbir şekilde devlet adabına uymayan şeyler. Orada valiye karşı yapılan saygısızlık Türk subayına yakışmaz.