İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9455
  • EURO
    6,5554
  • ALTIN
    301.955
  • BIST100
    121133
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Siyaset Akademisi'ne başvuru süresi uzatıldı
Politika

AK Parti Siyaset Akademisi'ne başvuru süresi uzatıldı

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'ne başvurular, 31 Ocak saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

AA27.01.2020  14:29 - Güncelleme: 27.01.2020  14:29

AK Parti Ar-Ge Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, katılımcı adayların, siyasetakademisi.akparti.org.tr adresinden ve bulundukları ilin AK Parti İl Başkanlığından, Siyaset Akademisi'ne ilişkin detaylı bilgi alabilecekleri ve başvurularını bu kanallarla yapabilecekleri bildirildi.

Siyaset Akademisi'nin yeni döneminin, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kütahya/Simav, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Ar-Ge Başkanlığımızca 2008 yılından bu yana 18 dönem gerçekleştirilen ve 19'uncu dönem başvuruları 13 Ocak'ta başlayan Siyaset Akademisi'nin başvuru süresi, vatandaşlarımızın yoğun talepleri nedeniyle 31 Ocak saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır." bilgisine yer verildi.

Sağ kurtarma sevinci kameralara böyle yansıdı: Çok şükür yarabbim

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler
'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler

'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.