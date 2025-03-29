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Politika

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ramazan'da 81 ilde program düzenledi

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, teşkilat mensuplarıyla birlikte Ramazan ayı boyunca 81 ilde programlar düzenleyerek, sahada vatandaşlarla bir araya geldi.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 14:57 - Güncelleme:
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı Ramazan'da 81 ilde program düzenledi
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AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de her gün düzenli olarak on binlerce ziyaret gerçekleştirildi, binlerce hanede iftar ve sahur sofraları kuruldu.

Programlar vesilesiyle AK Parti teşkilat üyeleri, ülke genelinde yaklaşık 1 milyon vatandaşla bir araya gelip sıkıntılarını dinledi.

Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde düzenlenen "Gönül Sofrası Programları" kapsamında, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler, şehit yakınları, gaziler, depremzedeler ve ihtiyaç sahibi öğrenciler ile haneler ziyaret edildi.

- "İFTAR VE SAHURLARDA BULUŞTUK, KARDEŞLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK"

Öte yandan açıklamada, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın değerlendirmelerine de yer verildi.

Kaya, ziyaretler ile milletin dayanışma ve kardeşliğine şahit olduklarını belirterek, "Bu güzel ruhu yaşatan herkesi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Unutmayalım ki iftar sofraları sadece ekmeğin değil, sevgi ve muhabbetin de paylaşıldığı mekanlardır. Gönüllerimizi ferahlatmasına vesile olan Ramazan ayımız boyunca 81 ilde Türkiye'nin dört bir yanında milletimiz ile iftarlarda ve sahurlarda buluştuk, kardeşliğimizi pekiştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaya, Ramazan boyunca her iftarda milletle bir araya geldiklerini ve gittikleri her hanede, kurulan her sofrada gönül bağlarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Ziyaretlerde büyükleri, şehit ailelerini ve gazileri asla unutmadıklarını belirten Fatma Betül Sayan Kaya, "Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize sıhhat diliyorum. Engelli kardeşlerimiz, şehit ailelerimiz, yaşlılarımız ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ramazan boyunca özel gereksinimli çocukları ziyaret ettiklerini belirten Kaya, eğitim süreçlerini yakından takip etme fırsatı bulduklarını ifade etti.

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