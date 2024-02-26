AK Parti Sözcüsü Çelik: Teröristan kurmak isteyenlere müsaade etmedik, etmeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

"FETÖ/DEAŞ ve organize suç örgütleri gibi milletimizi tehdit eden her türlü unsurla gerekli mücadele kararlılıkla sürdürülecek.

Seçim sürecindeyiz fakat hiçbir şekilde hiçbir konu deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın önüne geçemez.

Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği 5 ilde hak sahiplerine 30 bin konut ve köyevi teslim edildi. Vatandaşlarımızın tüm yaralarının sarıldığı evlerini kaybedenlerin evlerinin teslim edildiği süreçlere devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle, ekonomi programımız devam ediyor. Pek çok alanda güçlü neticeler görülmeye başlandı. Bunların 2023 yılı son çeyreği ve bu yılın ilk çeyreğine ilişkin tüm bu göstergeler net bir şekilde yansımaya başladı.

Enflasyon ve diğer alanlarla ilgili gelişmeleri de net şekilde göreceğiz. Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu yükseltmektedir.

Bu programın olumlu etkilerinin görüldüğü ve bu programın daha güçlü neticeler vereceğini değerlendiriyoruz.

Hepimiz için acı olan Netanyahu hükümetinin soykırımı devam etmektedir. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı giderek artıyor. Hiçbir çağrı, hiçbir girişimin Netanyahu hükümetini bu soykırım faaliyetinden geriye döndüremedi.

Maalesef açlıkla imtihan konusunda yepyeni bir krizle karşı karşıya kaldı Gazzeli kardeşlerimiz. İnsanlar hayvan yemi yemek durumunda kalıyor. BM raporlarına göre 6 çocuktan 1'i Gazze'de şiddetli bir kıtlıkla karşı karşıya.

Her türlü İsrail'i durduracak girişimin ABD tarafından durdurulması da ABD açısından tarihine kara leke olarak geçecek adımdır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri içindeki güç çatışması her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü soykırımın devam etmesine yol açmaktadır.

İsrail'in planları coğrafi bütünlüğü yok edecek, Filistin'i kağıt üstünde gözükecek bir devlet haline getirmektir.

Öncelikli olan ateşkesin sağlanmasıdır. Cumhurbaşkanımız Cezayir'den, Mısır'a kadar son zamanlarda ziyaretler gerçekleştirdi. Tüm ziyaretlerin amacı ortak duruşu daha da güçlendirmektir.

Kardeş Azerbaycan'daki seçimlerin ardından Sayın Aliyev'i tebrik etmiştik. Karabağ'daki savaşı da takip ediyoruz. Yıllarca Minsk grubunun oyalama siyasetinin şimdi başka mekanizmalarla ortaya çıkarılması çabasını da görüyoruz.

Ermenistan'da bu saldırganlıktan vazgeçme, Ermenistan'ın refahı konusunda bir irade gerçekleştirme tavrı ortaya çıktığını net bir şekilde görüyoruz. Bizim buradaki isteğimiz bölgenin ortak refahına katkı sağlayacak mekanizmaların kurulmasıdır.