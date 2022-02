AK Parti Sözcüsü Çelik: 7 Şubat'ın yıldönümünde Terör Örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz

7 Şubat 2022 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:38

Çelik, Twitter'daki hesabından, 7 Şubat'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı hedef alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümete dönük darbe girişiminin 10. yılı olduğunu anımsattı.

FETÖ'yü bir kez daha lanetlediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"7 Şubat darbe girişimi, karanlık örgüt FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine kadar ülkemizin milli güvenliğini ve egemenliğini hedef alan bir dizi terör faaliyetinin ilk halkasıdır. FETÖ, 7 Şubat'ta ve sonrasında MİT'e ve devletin diğer kurumlarına yönelik operasyonlarıyla Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası politika geliştirme kabiliyetini hedef almıştır. Türkiye düşmanlarının maşası, Türkiye düşmanı projelerin aracı olduğunu ortaya koymuştur.

7 Şubat darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde başarısız olmuştur. Cumhurbaşkanımız ortaya koyduğu liderlikle Türkiye'nin ulusal güvenliğine dair tavizsiz duruşunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın o gün tüm terör örgütlerine verdiği mesaj açıktır: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenliği korumak için her türlü bedeli ödemeye her an hazırız. Türkiye'yi hedef alan, demokrasimizi hedef alan her türlü projeye, girişime ve müdahaleye karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."