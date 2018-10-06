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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten McKinsey açıklaması: Herhangi bir sözleşme yok

AK Parti Sözcüsü Çelik, Başkan Erdoğan'ın yabancı danışmanlık şirketlerine ilişkin sözlerinin sorulması üzerine 'Herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir gazetecinin bu şekilde kaybolması Türkiye Cumhuriyeti gibi emin bir devletin hassasiyetle üzerinde duracağı bir şeydir. Kayıp gazetecinin durumunun, akıbetinin ne olduğu, onun sorumlusunun kim olduğu ortaya çıkarılacaktır." dedi.

27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın güvenlik oturumu

Çelik, 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın güvenlik oturumuna ilişkin, "Bu oturuma Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmiştir. Terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerimiz, şimdiye kadar yaptıklarımız, terör örgütlerinin yeni metotları, şehirlerdeki yapılanmaları konusundaki hassasiyetlerin bir kere daha altı çizildi." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın yabancı danışmanlık şirketlerine ilişkin sözleri

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kendisinin genel hassasiyeti Türkiye'de yapılabiliyorsa özellikle proje, siyaset, metot geliştirme konusunda kendi firmalarımızla bunun yapılmasının daha doğru olacağı yönündedir. Dolayısıyla açık ve nettir. Spekülasyona açık bir nokta değil o danışmanlığın sona erdirilmesi, bundan sonra da kurumların bu hassasiyeti gözeterek ilerlemesi konusunda talimatları olmuştur." dedi.

"Hediye edilmeyecek tek şey 'milli irade'dir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hediye edilmeyecek tek şey 'milli irade'dir. Sayın Kılıçdaroğlu tuttu, 'milli irade'yi hediye etti, ittifak çerçevesinde bir partiye milletvekillerini gönderdi. Daha sonra hediyesini geri aldı." diye konuştu.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin "Bu kamptan sonra bir Macaristan seyahati olacak. Ondan sonra da bir araya gelmeleri mümkündür." dedi.

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