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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Seyhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AA22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:09 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da ziyaretlerde bulundu
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Çelik, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Bahçelievler Mahallesi'nde kıraathanede vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Çelik, bugüne kadar yaptıkları hizmetleri anlattı.

Daha sonra Ömer Çelik, Gürselpaşa Mahallesi'nde eşi vefat eden Gültekin Özcan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Ömer Çelik, vefat eden eşi Saniye Özcan için Gültekin Özcan'a başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinin ardından Çelik, Gürselpaşa Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda sandıklara sahip çıkılması çağrısında bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Yedi düvel bir araya geldi. Batılı dergiler, basın özgürlüğünü, tarafsız gazeteciliği bir kenara bırakarak 'Erdoğan gitmeli.' dediler. Seyhan'daki kardeşlerimiz, 'Erdoğan kalacak.' dedi. İnşallah 28 Mayıs günü Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vermiş olursanız olun ama 28 Mayıs'ta büyük Türkiye zaferi için 'Recep Tayyip Erdoğan' diyeceğiz."

  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • Adana

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