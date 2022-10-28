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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu gerginlik kimden kaynaklanıyordu herkes biliyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Başörtülü olarak arkadaşlarımızın Meclis'e gireceği günkü gerginliğini çok iyi hatırlıyorum. Bu gerginlik kimden kaynaklanıyordu herkes biliyor. Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme diyorsa çıkacak net bir şekilde özür dileyecek.' dedi.

28 Ekim 2022 Cuma 22:01 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu gerginlik kimden kaynaklanıyordu herkes biliyor!
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TRT Haber'de gündeme dair soruları cevapladı.

Şimdi şunu hiçbir zaman unutmayalım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce "Efendiler Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 99 yıl sonra bugün "Türkiye Yüzyılı" dedi.

Türkiye yüzyılı bir özgüven devrimidir.

Anayasa milletimize, gençlerimize karşı borcumuzdur.

Anayasa bir milletin toplumsal sözleşmesini ve gelecek vizyonunu ifade eder. Dolayısıyla Türkiye'nin, milletin tamamen alttan yukarıya doğru yaptığı bir anayasanın bir türlü mümkün olmaması aslında milletimize karşı hepimizin borcudur.

Türkiye'nin millet iradesine dayanan bir anayasa, hava ve su kadar acil ihtiyacıdır. Bunu inşallah seçimlerden sonra hayata geçirmek üzere daha büyük bir irade ortaya koyacağız.

Şimdi şöyle bir şey var tabii, Cumhuriyet hepimizin göz bebeği ancak Cumhuriyet en çok gençlere yakışır. Cumhuriyetin geleceğini gençler temsil ediyor.

Bugün genç arkadaşlarımızın bilimde, sporda gösterdiği performans Türkiye'yi geleceğe taşıyor.

15 Temmuz'da ülkemizin üzerine çöken karanlık vesayeti, kendi milletine silah, tank doğrultan vesayeti yendik, Cumhuriyetimiz geleceğe güvenle bakıyor. Şimdi, "Dünya beşten büyüktür" ilkesiyle küresel vesayetle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Şimdi bağışıklık konusunda bir avantajımız var. Onların yeni yeni karşılaştığı olayları biz on yıllarca uğraşmışız, aşmışız. Onların eksen kayması var dediği her konuda, Türkiye, eksenini Ankara merkezli kurmuştur.

Terörle mücadelemiz dünyanın en meşru mücadelesidir.

Kılıçdaroğlu helalleşme diyorsa çıkıp özür dilemeli.

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • Ömer Çelik

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