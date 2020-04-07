AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu zor günlerde kötülükle hareket edenler kötülükle anılacak

07 Nisan 2020 Salı 11:06 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 11:06

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Milli Dayanışma Kampanyası'yla ilgili kara propaganda yapanlara tepki gösterdi.

Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

Milli Dayanışma Kampanyası’na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. İmkanı olanın ihtiyacı olanla kolkola girmesine nefretle bakan bir zihniyet var. Mutlu olacakları tek konunun Türkiye’nin zarar görmesi olduğunu teşhir eden bir zihniyet bu.

Herkesin kazandığı, Türkiye’nin krizlerden başarıyla çıktığı bir sonuç, bu hastalıklı zihniyet için her zaman kabus senaryosu oluyor.

Bu, kötülük zihniyetidir.

Bu, yıkım siyasetidir.

Küresel bir salgın karşısında tüm dünya dayanışma yolları ararken, vatandaşlarımızın birbiriyle kolkola girmesi ne büyük rahatsızlık oluşturdu birilerinde.

Bu hastalıklı zihniyet, umudu, dayanışmayı, doğruluğu ve iyiliği yücelten her adımın düşmanı. Bu zihniyetle mücadele için dayanışmayı ve iyiliği yüceltmeye devam edeceğiz.

Bu günler de geçecek. Aldığımız tedbirlerle, dayanışmamızla ve kardeşliğimizle bugünleri de aşacağız. Umudu, hayatı, doğruluğu ve iyiliği yücelterek zor günleri aşacağız. Kötülük siyaseti yine kendi hastalıklı dünyasında kalacak.

Bir krizi aşarken nasıl davranırsanız, kriz sonrasında karakterinize o damgayı vurursunuz. Bu zor günlerde iyilikle hareket edenler iyilikle anılacak. Kötülükle hareket edenler kötülükle anılacaklar. Bu ülkenin adının karşısında hep iyilik yazıldı. Bundan sonra böyle olacak.