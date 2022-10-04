İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5656
  • EURO
    18,3383
  • ALTIN
    1015.43
  • BIST100
    3392.13
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz

'Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.' diyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA4 Ekim 2022 Salı 08:33 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısında yapacağı konuşmanın "hak ve özgürlük mücadelesinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacağını" bildirdi.

Çelik sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, AK Parti'nin hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi olduğunu belirtti. "Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık." ifadesini kullanan Çelik, yarın Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı grup konuşmasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.