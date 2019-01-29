16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3441
  • 6,1193
  • 224.762
  • 101.975
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP kesin zafer kazanacağı bölgelerde rant kavgası yapıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada 'CHP içerisinde oluşturulan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada "CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor" dedi.

CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği Tunç Soyer hakkında Çelik  "Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Makam aracıyla piknik alanında alkol alan CHP´li belediye başkanına vatandaşlar böyle tepki gösterdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

DEAŞ'lı kadın terörist kendisini İdlib'de patlattı

DEAŞ'lı kadın terörist kendisini İdlib'de patlattı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

Bakan Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı

'İran'ı Suriye'den sadece Rusya çıkarabilir'

'İran'ı Suriye'den sadece Rusya çıkarabilir'

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Çok sayıda muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

CHP kazanacağı bölgeler için rant kavgasına başladı

CHP kazanacağı bölgeler için rant kavgasına başladı

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

İran, tehditlere kulak asmıyor: Onay bekliyoruz

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Emekliliğini istemesinin nedeni ortaya çıktı

Market ve pazar el yakıyor! İşte spekülasyonların kaynağı

Market ve pazar el yakıyor! İşte spekülasyonların kaynağı
 

POPÜLER HABERLER

Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı

Erdoğan´ın Davos´taki tarihi ´one minute´ çıkışı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA