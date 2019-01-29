AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP kesin zafer kazanacağı bölgelerde rant kavgası yapıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada 'CHP içerisinde oluşturulan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor' dedi.
- AA
AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada "CHP'nin kendisi için çantada keklik gördüğü yerlerde kavga çıkıyor. Dolayısıyla bunun bir siyaset kavgası olmadığı, CHP'yi oluşturan, 'statükoyu koruma cemiyeti' dediğim bu yapıyı oluşturan lobiler arasında bir rant kavgası olduğu açık bir şekilde görülüyor" dedi.
CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği Tunç Soyer hakkında Çelik "Baba oğlun, oğul babanın suçunu üstlenmez ama 'tarihin yükü' diye de bir şey vardır." dedi.
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