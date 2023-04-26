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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında 'ahlaksızca yalan haber yapıldığını' belirterek, 'Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır.' ifadesini kullandı.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 23:56 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında "ahlaksızca yalan haber yapıldığını" bildirdi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır." ifadesini kullanan Çelik, Erdoğan'ın küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edeceğini belirtti ve şunları kaydetti:

"Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız. Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz."

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan

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