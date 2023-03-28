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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır.' ifadelerini kullandı.

AA28 Mart 2023 Salı 11:46 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda bazı partilerin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptığı itiraz başvurusuna ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aylar önce açıkladıkları gibi Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğunu hatırlatan Çelik, bu adaylığın önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirtti.

Adaylık başvurusunun usulüne uygun şekilde yapıldığını bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, milletimizin iradesine sımsıkı bağlılıkla sürdürdüğü siyasi hayatına, demokrasinin ve sandığın gücüne inanarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma, hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir. Daha önce de ifade etmiştik, bu tür söylemler siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının 'Sabih Kanadoğlu zihniyeti' olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye, demokratik süreçlere yalnızca aziz milletimizin yön verdiği bir noktaya gelmiştir. Geçmişin vesayet zihniyetinden ilham alan girişimlerin bu gerçeği gölgelemesi mümkün değildir. Sözün özü, milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz. Demokratik seçimlerle milletin adayıyla yarışmaktan korkan çevreler, Cumhurbaşkanımızın önüne siyasi hayatı boyunca çeşitli engeller çıkardılar. Bu yaklaşım, Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarının itirafı olmaktan başka işe yaramadı."

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