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Politika

AK Parti'den CHP'li Özel'e sert tepki: Sözleriniz bizde yok aynaya bakın

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz. Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz.' dedi.

19 Mart 2021 Cuma 11:05 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 11:17
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Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz

Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz.

Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

Kara propaganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatmıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.


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