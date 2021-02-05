AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasiye saldıranlar en büyük kötülük çetesidir

AA 05 Şubat 2021 Cuma 12:28 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:31

Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanların bu ülkeye en büyük kötülüğü yaptığını belirterek, "Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır." ifadesini kullandı.

Her muhalefet yapanın, kendiliğinden demokrat olmadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Demokratik bir muhalefet, demokratik değerlere sadakat gerektirir. 'İktidara karşıyım' diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.



Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler, ülkemize gerileme getirdi. Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. Kötülük çetesinin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir."