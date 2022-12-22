AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyada oyun KIZILELMA ile değişecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları;

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Savaş tahıl ve enerji krizinin ortaya çıkmasına neden oldu

Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi

Bildiğimiz dünya sona erdi, yeni bir dünya ortaya çıkıyor



AB vizyon üretemezken, Türkiye barış için kilit rolde

Cumhurbaşkanımız barış için önemli bir diplomasi yürütmüştür

Barış için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var

) Avrupa bu konuda bir vizyon üretemedi. Gıda kıtlığı Türkiye'nin girişimleri sonucu önlendi

(Türkiye'nin AB üyelik süreci) Macron'un şu sözü unutulmayacak: 'Rusya'yla konuşan tek ülkenin Türkiye olması kabul edilemez'. Bu diplomasi anlayışının güncellenmesi lazım. Vizyonsuz ve dar kafalı bir yaklaşım var

(Ege'de Yunanistan ile gerilim) Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor

Yunanistan'ın ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmiyor

Yunanistan'ın şımarıklığına destek veriliyor

(Dünya Kupası tartışmaları) İslam ülkesinde düzenlenmesi nedeniyle provokasyon yapıldı

(17-25 Aralık yıldönümü) Devletimizin egemenliğine en sinsice saldırılardan biridir

(Evlat Nöbeti) En soylu, en onurlu mücadelelerden biri veriliyor



) Hayata geçtiği takdirde tüm dünyaya katkı sağlar

Türkiye enerji alanında büyük bir oyuncu oldu

Türkiye enerjide dağıtım merkezi olacak

(Kızılelma'dan ilk uçuş) Oyun değiştiren bir hamle Türkiye'den çıkacak

Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyveleri tüm süreçlere katkı sağlıyor. KIZILELMA'nın 18 dakika süren uçuşu dünyada oyun değiştiren bir tablonun Türkiye'den çıkacağını göstermiştir

(Azerbaycan-Ermenistan Gerilimi) Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Ermenistan gerilimi artıran adımlardan uzak durmalı

(Laçin Koridoru) Azerbaycan'dan izinsiz kimse o bölgede maden çıkaramaz

Ermenistan'nın, Azerbaycan toprağında maden faaliyetleri için Azerbaycan'dan izin almadan bir davranış içerisine girmesi kabul edilemez

(Kosova-Sırbistan Gerilimi) Avrupa'nın barışa destek veren adımlar atması gerek

Kosova toprakları içerisinde, Kosova polisine yapılan saldırıları kınıyoruz

Balkanlarla ilişkilerimiz organiktir. Hiçbir Avrupa ülkesi bunu sorgulayamaz

(6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası) Bu insanlık dışı bir eylemdir

Güçlü tepki verdik, bu tepkimizin arkasındayız

Lanetlenmesi gereken ve asla affedilmemesi gereken bir suç. Kim olduğu hiç önemli değil. Buna şahit olan herkes hesap vermelidir

Bu çirkinlikleri örtbas etmeye çalışanlar hesap vermeli

Hiç kimse dinimizi böyle bir eyleme alet edemez

(Taliban'dan kızlara eğitim yasağı) Böyle bir şeyin insanlık değerleri açısında kabul edilmesi mümkün değildir

(Kılıçdaroğlu'ndan baba-oğul meselesi) Arabesk filme benzemeye başladı, apolitik ve garip bir tablo

Henüz kendi meselelerini çözemiyorlar

(Mahkemenin İmamoğlu kararı) Tartışmalardan Türkiye için bir vizyon çıkmıyor

(Demirtaş'ın 6'lı masa açıklaması) Devleti yeniden inşa etmenin ne demek olduğu sorulmalı