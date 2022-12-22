AK Parti Sözcüsü Çelik: Dünyada oyun KIZILELMA ile değişecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları;
(Rusya-Ukrayna Savaşı) Savaş tahıl ve enerji krizinin ortaya çıkmasına neden oldu
Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi
Bildiğimiz dünya sona erdi, yeni bir dünya ortaya çıkıyor
AB vizyon üretemezken, Türkiye barış için kilit rolde
Cumhurbaşkanımız barış için önemli bir diplomasi yürütmüştür
Barış için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var(Gıda kıtlığı) Avrupa bu konuda bir vizyon üretemedi. Gıda kıtlığı Türkiye'nin girişimleri sonucu önlendi
(Türkiye'nin AB üyelik süreci) Macron'un şu sözü unutulmayacak: 'Rusya'yla konuşan tek ülkenin Türkiye olması kabul edilemez'. Bu diplomasi anlayışının güncellenmesi lazım. Vizyonsuz ve dar kafalı bir yaklaşım var
(Ege'de Yunanistan ile gerilim) Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor
Yunanistan'ın ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmiyor
Yunanistan'ın şımarıklığına destek veriliyor
(Dünya Kupası tartışmaları) İslam ülkesinde düzenlenmesi nedeniyle provokasyon yapıldı
(17-25 Aralık yıldönümü) Devletimizin egemenliğine en sinsice saldırılardan biridir
(Evlat Nöbeti) En soylu, en onurlu mücadelelerden biri veriliyor
Türkiye enerji alanında büyük bir oyuncu olduTürkiye enerjide dağıtım merkezi olacak
(Kızılelma'dan ilk uçuş) Oyun değiştiren bir hamle Türkiye'den çıkacakMilli Teknoloji Hamlesi'nin meyveleri tüm süreçlere katkı sağlıyor. KIZILELMA'nın 18 dakika süren uçuşu dünyada oyun değiştiren bir tablonun Türkiye'den çıkacağını göstermiştir
(Azerbaycan-Ermenistan Gerilimi) Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Ermenistan gerilimi artıran adımlardan uzak durmalı
(Laçin Koridoru) Azerbaycan'dan izinsiz kimse o bölgede maden çıkaramaz
Ermenistan'nın, Azerbaycan toprağında maden faaliyetleri için Azerbaycan'dan izin almadan bir davranış içerisine girmesi kabul edilemez
(Kosova-Sırbistan Gerilimi) Avrupa'nın barışa destek veren adımlar atması gerek
Kosova toprakları içerisinde, Kosova polisine yapılan saldırıları kınıyoruzBalkanlarla ilişkilerimiz organiktir. Hiçbir Avrupa ülkesi bunu sorgulayamaz
(6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası) Bu insanlık dışı bir eylemdir
Güçlü tepki verdik, bu tepkimizin arkasındayız
Lanetlenmesi gereken ve asla affedilmemesi gereken bir suç. Kim olduğu hiç önemli değil. Buna şahit olan herkes hesap vermelidir
Bu çirkinlikleri örtbas etmeye çalışanlar hesap vermeli
Hiç kimse dinimizi böyle bir eyleme alet edemez
(Taliban'dan kızlara eğitim yasağı) Böyle bir şeyin insanlık değerleri açısında kabul edilmesi mümkün değildir
(Kılıçdaroğlu'ndan baba-oğul meselesi) Arabesk filme benzemeye başladı, apolitik ve garip bir tabloHenüz kendi meselelerini çözemiyorlar
(Mahkemenin İmamoğlu kararı) Tartışmalardan Türkiye için bir vizyon çıkmıyor
(Demirtaş'ın 6'lı masa açıklaması) Devleti yeniden inşa etmenin ne demek olduğu sorulmalı