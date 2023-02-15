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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesine ikinci kez gideceğini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir' dedi.

15 Şubat 2023 Çarşamba 19:08 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Elazığ da afet bölgesi olarak değerlendirilecek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak, afet bölgesi olarak değerlendirilecektir."

"(Deprem yardımları) 10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor"

"Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler."

"Kiralara ve birtakım ihtiyaç malzemelerine yapılan zamlara müsaade etmeyiz, vatandaşlarımız müsterih olsun"

"Bugünkü MYK toplantımız tek gündemle, deprem gündemiyle toplanmıştır."

"STK'ların ayrımcılığa uğradığı doğru değil."

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