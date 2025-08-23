İSTANBUL 29°C / 21°C
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Emine Erdoğan'ın mektubu vicdan çağrısıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ABD Başkanı Trump'ın eşi sayın Melania Trump'a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Emine Erdoğan'ın mektubu vicdan çağrısıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ın eşine gönderdiği mektubun, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısı olduğunu belirtti.

AK Partili Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ABD Başkanı Trump'ın eşi sayın Melania Trump'a gönderdiği mektup, yeryüzünün her yerindeki insanlık cephesi mensuplarının ortak vicdan çağrısıdır.

Sayın Hanımefendi'nin mektubunda dile getirdiği hususlar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklara ayrımsız sahip çıkmaya çağırıyor. Bu çağrı, herkesin "insanlık" değerlerinin safında birleşmesi için bir çağrıdır.

Netanyahu şebekesinin soykırım siyaseti, sadece ülkeleri, toprakları ve devletleri değil, topyekun insanlığı hedef alıyor. Bugün Gazzeli çocuklar, yeryüzünde zulme uğrayan tüm çocuklarla beraber, insan onuru adına varolan herşeyi temsil ediyor. Gazzeli çocukları ve kadınları hedef alanlar ise insanlık adına varolan herşeye düşman olduklarını ilan ediyorlar.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin çağrısı, yüzyıllardır olduğu gibi insanlığı uyandırmak için annelerin ve kadınların büyük dirayetini bir kere daha gösteriyor.

