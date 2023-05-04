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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hak ettikleri cevapları alacaklar!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batı basınının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayınlarına ilişkin, 'Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar.' ifadesini kullandı.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 20:55 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hak ettikleri cevapları alacaklar!
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batılı dergiler ve gazetelerin yine Türkiye'deki siyasi süreçleri etkilemek için seferber olduğunu belirtti.

Batılı yayınlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yorumlara yer verildiğini bildiren Çelik, şöyle devam etti:

"Halbuki ders almış olmaları lazımdı. Şimdiye kadar hiçbir konuda etkileri olmadığı defalarca görüldü. Yine aynı akıbetle karşılaşacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca sadece milletimize güvenerek yol yürüdü. Bu irade sayesinde, nice sözde yorum ve analiz çöp oldu. Operasyon odakları yine hak ettikleri cevapları alacaklar."

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • AK Parti

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