AK Parti Sözcüsü Çelik: Hayretimizi artıran bir keşif

Güneş Sistemi'nin ötesindeki bir gezegende ilk defa karbondioksit tespit edildiği açıklandı. Gökbilimciler, 700 ışıkyılı uzaklıktaki Satürn boyutundaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksit (CO2) buldular.

Heyecan veren keşfin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, durumu "Hayretlerimizi artıran bir keşif" şeklinde nitelendirdi.

"EVRENİN KEŞFİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Çelik, "Hayretimizi artıran bir keşif. Evrenin keşfinde yeni bir sayfa açıldı... Webb teleskobu, güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksitin (CO2) ilk net kanıtını buldu. WASP-39 B, 700 ışıkyılı uzaklıkta Güneş benzeri bir yıldızın yakınında dönen bir gaz devi." diye konuştu.

Hayretimizi artıran bir keşif. Evrenin keşfinde yeni bir sayfa açıldı...



Webb teleskobu, güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksitin (CO2) ilk net kanıtını buldu



WASP-39 B, 700 ışıkyılı uzaklıkta Güneş benzeri bir yıldızın yakınında dönen bir gaz devi pic.twitter.com/HBqV7OPK0n — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 27, 2022

Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi