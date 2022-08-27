İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2022 Cumartesi / 30 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Hayretimizi artıran bir keşif
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Hayretimizi artıran bir keşif

Bir ötegezegenin atmosferinde ilk kez karbondioksit tespit edildi. Söz konusu gelişmeyle ilgili paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Hayretimizi artıran bir keşif. Evrenin keşfinde yeni bir sayfa açıldı.' dedi.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:29 - Güncelleme:
ABONE OL

Güneş Sistemi'nin ötesindeki bir gezegende ilk defa karbondioksit tespit edildiği açıklandı. Gökbilimciler, 700 ışıkyılı uzaklıktaki Satürn boyutundaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksit (CO2) buldular.

Heyecan veren keşfin ardından sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, durumu "Hayretlerimizi artıran bir keşif" şeklinde nitelendirdi.

"EVRENİN KEŞFİNDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI"

Çelik, "Hayretimizi artıran bir keşif. Evrenin keşfinde yeni bir sayfa açıldı... Webb teleskobu, güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin atmosferinde karbondioksitin (CO2) ilk net kanıtını buldu. WASP-39 B, 700 ışıkyılı uzaklıkta Güneş benzeri bir yıldızın yakınında dönen bir gaz devi." diye konuştu.

Bir ötegezegende ilk kez karbondioksit tespit edildi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.