AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarında satır başları;

- Biz ver arkadaşlarımız buradayız ve Türkiye'nin her yerindeyiz.

- (İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı) Türkiye güven ülkesidir. Türkiye'nin bir güven ülkesi olma durumunu değiştirmez.

- Bütün terör örgütleriyle mücadele edecek ve onları yenecek gücümüz var. Güvenlik güçlerimiz ilk andan itibaren çok hızlı ve çok etkili bir çalışma yaparak, faili tepit edip bağlantılarını tespit edip, hepsinin yakalanmasını sağladılar.

- Ve bu bir kere daha Türkiye'nin ne kadar yüksek ve güçlü bir terörle mücadele kapasitesi olduğunu gösterdi.