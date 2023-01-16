AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İsveç'teki savcılar Başkan Erdoğan'a yapılan hakaretin cezalandırılmayacağını söylemiş. Bu açıklamadan, 'İsveç'te istenilen terör eylemleri yapılabilir' sonucu çıkıyor"



"Bizim ülkemizi tehdit eden askerimize, vatandaşlarımıza saldıran terör grubunu siz himaye ederseniz, maddi kaynak elde etmesine izin verirseniz o zaman burada müttefiklik diye bir şeyden bahsedilemez."

"Türkiye'nin yaklaşımı tabi NATO'nun genişlemesinden yanadır. Burada terörle mücadele konusunda iş birliğinin artması şartıyla"