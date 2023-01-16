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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsveç'teki savcının açıklamaları kabul edilemez

Partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsveç'teki savcı cezaya yer olmadığını söylemiş. Savcının açıklamaları kabul edilemez. Bizimle yaptıkları müzakerelerde de terörle mücadele konusundaki yasalarını revize edeceklerini söylemişlerdi ama ortadaki tablo bu' dedi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İsveç'teki savcılar Başkan Erdoğan'a yapılan hakaretin cezalandırılmayacağını söylemiş. Bu açıklamadan, 'İsveç'te istenilen terör eylemleri yapılabilir' sonucu çıkıyor"

"Bizim ülkemizi tehdit eden askerimize, vatandaşlarımıza saldıran terör grubunu siz himaye ederseniz, maddi kaynak elde etmesine izin verirseniz o zaman burada müttefiklik diye bir şeyden bahsedilemez."

"Türkiye'nin yaklaşımı tabi NATO'nun genişlemesinden yanadır. Burada terörle mücadele konusunda iş birliğinin artması şartıyla"

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