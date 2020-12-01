AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu demokrasi sorunu haline gelmiştir

01 Aralık 2020 Salı 17:04 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 17:33

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sn Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik Sorunudur,” demiş. Yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir. Sn Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir. Kılıçdaroğlu’nun utanç verici şekilde Sn Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için milli güvenlik sorunudur” dediği gün, yabancı bir yayında “Türkiye’nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir” manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır.