AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'nun açıklaması TSK'ya iftira halkasının devamıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu..
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları:
(Başkan Erdoğan'ın vekillerle buluşması) Seçimlere dönük çalışmalar ayrıntılı değerlendirildi. Bu toplantı ile birlikte milletvekillerimizle yaptığımız toplantı halkası tamamlanmış oldu
Yeni grup başkanvekili seçimimiz yarın yapılacak
Cumhurbaşkanımızın seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var
Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en utanç verici açıklamasını yaptı
Son derece ayıptır, yakışıksızdır, provokatiftir
Kılıçdaroğlu açık bir şekilde özür dilemelidir. Bu provokasyon TSK'ya kimyasal silah iddiasının devamıdır
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira halkasının devamıdır
Başlı başına utanç verici bir iftiradır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis teşkilatımızdan ve jandarma teşkilatımızdan açık bir şekilde özür dilemesi gerekir
Bunun adı demokratik muhalefet değildir. Bunun adı yıkım siyasetidir
Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözün nereye gittiğine dikkat etmesi gerekir
(BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE) Bazı siyasi partilere ziyaretler olacak