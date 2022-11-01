AK Parti Sözcüsü Çelik: Kılıçdaroğlu'nun açıklaması TSK'ya iftira halkasının devamıdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu..

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları:

(Başkan Erdoğan'ın vekillerle buluşması) Seçimlere dönük çalışmalar ayrıntılı değerlendirildi. Bu toplantı ile birlikte milletvekillerimizle yaptığımız toplantı halkası tamamlanmış oldu

Yeni grup başkanvekili seçimimiz yarın yapılacak

Cumhurbaşkanımızın seçime kadar kesintisiz bir çalışma takvimi talimatı var

Kılıçdaroğlu, Türk siyasi tarihinin en utanç verici açıklamasını yaptı

Son derece ayıptır, yakışıksızdır, provokatiftir

Kılıçdaroğlu açık bir şekilde özür dilemelidir. Bu provokasyon TSK'ya kimyasal silah iddiasının devamıdır

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira halkasının devamıdır

Başlı başına utanç verici bir iftiradır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun polis teşkilatımızdan ve jandarma teşkilatımızdan açık bir şekilde özür dilemesi gerekir

Bunun adı demokratik muhalefet değildir. Bunun adı yıkım siyasetidir

Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözün nereye gittiğine dikkat etmesi gerekir

(BAŞÖRTÜSÜNE ANAYASAL GÜVENCE) Bazı siyasi partilere ziyaretler olacak