AK Parti Sözcüsü Çelik: Mansur Yavaş'la ilgili sahte senet iddiasına cevap verilmedi

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasından bazı satırbaşları:

"CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır?"

"Sahte senet suçlaması sonrası aday olmaya devam edecek mi?"

"(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir."

"Mısır iktidarına bağlı bir dergi son zamanlarda Cumhurbaşkanı'mıza saldırıda bulunuyor"

"(Türkiye'nin S-400 alımı) Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz."