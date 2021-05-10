AK Parti Sözcüsü Çelik: Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:04 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:05

Çelik, Twitter hesabından, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddetinin artarak devam ettiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu, zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya 'dur' demelidir. Mescid-i Aksa'yı işgalden ve Kudüs'ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka bir şey değildir. 'Taraflara itidal tavsiye ediyoruz' diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar."