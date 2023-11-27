İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9103
  • EURO
    31,6221
  • ALTIN
    1869.9
  • BIST100
    8126.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Nazilerin Yahudilere yaptığı ile Gazzelilerin yaşadığı aynı
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Nazilerin Yahudilere yaptığı ile Gazzelilerin yaşadığı aynı

MYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Netanyahu hükümeti Gazze'ye yönelik soykırım yapıyor. Nazilerin Yahudilere yaptığı ile Gazzelilerin yaşadığı aynı' dedi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

Filistin'deki insani durumun geldiği noktada 6 bin 150'den fazlası çocuk yaklaşık 15 bin insan hayatını kaybetti.

İlk defa bir meselede Batılı yönetimlerle Batılı halklar arasında farklı görüşler oluştu. Yönetimler İsrail'i desteklerken, Batılı halklar Gazzeli masumların yanlarında olduklarını gösteriyorlar. Yönetimler evrensel vicdana sırtını dönmüşler.

İnsanı ara sayesinde İsrail'in hapishanelerindeki 39 kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

Rakamlardan bahsetmek gerçekten incitici bir şey. DSÖ Genel Direktörü şöyle demişti "Her bir saatte 6 tane çocuk ölüyor." Bugün itibariyle ateşkes devam etsin diye pek çok çağrı yapılıyor. Ama maalesef Netanyahu yönetimi bu insani arayı uzatmak istemiyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da yaptığı konuşma tüm vicdanlarda hissedilecektir. İnsani talebin kimde karşılık bulacağını bilen Filistinli aileler Cumhurbaşkanımıza mektup yazdılar. İlk günden itibaren herkes cümlenin yarısını söylerken Cumhurbaşkanımız cümlenin tamamını söyleyerek tüm dünyaya kararlılığını gösterdi. Doğru olanın bu olduğu giderek dillendirilmeye başlanmıştır.

İnsani aranın uygulanmasında bir takım sorunlar çıktı. Umarız ki insani ara denilen bu durum kalıcı bir ateşkese dönüşür.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.