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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır.' dedi.

7 Mayıs 2022 Cumartesi 08:55 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle;

"Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı en büyük kötülük nefret siyasetidir. Nefret siyaseti ile vatanseverlik bir araya gelmez. Kin ve nefret tohumları ekmek vatanseverliğin düşmanıdır.

Bir yerde nefret siyaseti görürseniz, ideolojisi ne olursa olsun, bu ülkeye karşı kökü dışarda bir kötülük hazırlığı olduğundan emin olabilirsiniz. Vatanseverlik, nefret ve kin siyasetine geçit vermemektir.

Türkiye her türlü siyasi nefret virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir."

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