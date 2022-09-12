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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Osmanlı Devleti de bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sonrasındaki konuşmasında, 'Osmanlı Devleti de bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. O zamanki mezalimi gerçekleştiren Yunan güçlerine, işgalcilere, söylenmeyen söz tarihimize söylendi.' ifadelerini kullandı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalardan konu başlıkları;

- (Tunç Soyer'in Osmanlı sözleri) Kimlik krizini tetiklemek isteyenlerin enstrümanları Osmanlı ve Türkiye'yi birbirine karşı kışkırtmaktır.

- İşgalcilere söylenmeyen sözler tarihimize söylendi.

- Osmanlı Devleti de bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. O zamanki mezalimi gerçekleştiren Yunan güçlerine, işgalcilere, söylenmeyen söz tarihimize söylendi.

- Atatürk'ün söylediği sözlerin bağlamından koparılarak bu şekilde konumlandırılması istismar siyasetidir.

- ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın teröristler için taziye mesajı yayınlaması bu ilkesizliklerin başında geliyor.

- Yeni seçilen İskeçe müftüsü Mustafa Trampa'yı tebrik ediyoruz. İnanıyoruz ki Yunanistan bu imtiyazı göz önünde bulundurur.

- Yunanistan'ın' yükseltemeye çalıştığı tahriklerin farkındayız. En son bir ro-ro gemisine tacizi gördük, bu bir haydutluktur.

- Maalesef terörle mücadelede teröristlerle uğraştığımız kadar müttefiklerimizin ortaya koyduğu bazı ilkesizlikle de uğraşmak zorunda kalıyoruz.

- Yurt kapasitemiz 825 bini geçti. Tüm bu tablo, bu konudaki başarıyı bu konudaki hassasiyeti göstermektedir.

- (Anatolian adlı Ro-Ro gemisine taciz ateşi açılması) Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir.

- Osmanlı devletiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmek, geçmişteki devlet adamlarıyla Atatürk arasında bir zıtlık kurmaya çalışmak bu ülkeye bir fayda getirmemiştir.

- İki paragraf yazı yazamayacak adamlar büyük tarih kavgasına giriyor. Böyle bir şey olabilir mi?

- (Ukrayna'dan Türk bankalarına yaptırım iddiası) Hiçbir ülkenin hiçbir gerekçeyle Türkiye'ye karşı bir yaptırım çağrısında bulunması kabul edilemez. Bunu takip ediyoruz. Bilgimiz dahilinde.

- (HDP ye bakanlık verilmesi tartışmaları ile alakalı) Bir parti 'PKK terör örgütü değildir' diyor. Türkiye Cumhuriyeti de PKK bir terör örgütüdür diyor. Bununla ilgili olarak topluma bir izahatta bulunulması gerekir.

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