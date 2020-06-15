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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

15 Haziran 2020 Pazartesi 17:12 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 17:12
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