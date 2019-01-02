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AK Parti Sözcüsü Çelik: Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman açığa alınmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır.' dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından AK Parti Samsun İl Başkanı Karaduman'ın açığa alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik paylaşımında, "Samsun İl Başkanımız Hakan Karaduman, Cumhur İttifakı'nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır. Bunun üzerine İl Başkanımız istifasını Genel Merkez'e sunmuştur. Boşalan Samsun İl Başkanlığı için Ersan Aksu görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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