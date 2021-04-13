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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı! Bu faşist Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam düşmanlığı ile tanınan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'in sosyal medyada Ramazan ayı için paylaştığı ırkçı söylemlere karşı, 'Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık.' ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

13 Nisan 2021 Salı 20:58 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 21:08
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam düşmanı olarak bilinen Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Ramazan paylaşımına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık.

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