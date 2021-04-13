AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı! Bu faşist Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor

13 Nisan 2021 Salı 20:58 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 21:08

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam düşmanı olarak bilinen Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Ramazan paylaşımına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık.