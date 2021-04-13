AK Parti Sözcüsü Çelik sert çıktı! Bu faşist Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslam düşmanı olarak bilinen Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Ramazan paylaşımına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık.
Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 13, 2021
İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. https://t.co/YrHQeK480m