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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Son kararı milletimiz verecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oyunu kullanmak için mezun olduğu okula Togg ile geldi. Oyunu kullanan Çelik, “Bir kere daha işleyen bir demokrasi içinde, hür, özgür, onurlu bir biçimde sandığa gidiyoruz. Sonuç olarak bütün siyasi partiler konuştu, herkes tezlerini büyük milletimize arz etti. Son kararı milletimiz verecek. Karar milletin olacak.” dedi.

14 Mayıs 2023 Pazar 13:40 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Son kararı milletimiz verecek
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde 5 yıl okuduğu Lütfiye Kısacak İlkokulu'na Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile gelen Çelik, seçmenler ve sandık görevlileriyle tokalaştı. Okuldaki 1066 nolu sandıkta oyunu kullanan Ömer Çelik, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı. Çelik, "Adana'da oyumuzu kullandık. Burası benim mezun olduğum ilkokul. Mezun olduğum ilkokulda oyumu kullandım. Memleketimiz için, ülkemiz için, milletimiz için, ülkemize umut bağlayan herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tabii Türkiye'nin en büyük gücü, en büyük birikimi, en büyük kazanımı seçimleri özgürce ve şeffaf bir biçimde yapabilmesidir. Yıllar içerisinde sandık yoluyla iktidarı belirleme geleneğimiz dünya demokrasileri içerisinde iyice kurumsallaşmıştır" diye konuştu.

"ETRAFIMIZDAKİ COĞRAFYALARDA SANDIK BÜYÜK BİR ÖZLEM"

Seçimlerde son kararı milletin vereceğini anlatan Ömer Çelik, daha sonra şunları söyledi:

"Bir kere daha işleyen bir demokrasi içinde, hür, özgür, onurlu bir biçimde sandığa gidiyoruz. Sonuç olarak bütün siyasi partiler konuştu, herkes tezlerini büyük milletimize arz etti. Son kararı milletimiz verecek. Karar milletin olacak. Türkiye genelinde Allah'a şükür ufak tefek olaylar haricinde hiçbir sorun yok. Gayet güvenli bir şekilde, güvenli bir ortamda seçime gidiyoruz. Bunun kıymetini bilmeliyiz. Etrafımızdaki coğrafyalara baktığınızda, sandık yoluyla iktidarın belirlenmesi, seçimlerin hür bir biçimde yapılabilmesi pek çok ülke için yıllardır ulaşılamayan bir özlem. Türkiye bu birikime, bu kazanıma sahiptir. Milletimizin sağduyusu sabah saatlerinden başlayarak sandığa gelmeleri, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, cumhuriyetimizin geleceğine sahip çıkmaları hepimiz için gurur vericidir. Aynı şekilde sandıkların başında da bütün partilerin görevleri var. Devlet var. Gayet şeffaf bir biçimde bu seçimler yapılıyor. Sonuçları da hep beraber göreceğiz. Büyük milletimize hayırlı olsun."

Ömer Çelik, daha sonra Togg'a binerek okuldan ayrıldı.

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