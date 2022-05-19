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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütlerine verilen destek hiçbir şekilde kabul edilemez

MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. Türkiye için ilkelere bağlı olarak NATO'nun genişlemesi önemlidir. Terör örgütlerine verilen destekleri Cumhurbaşkanımız yüksek sesle ifade etti. Düşmanımıza verilen destek hiçbir şekilde kabul edilemez. PKK/YPG'ye verilen destek, 'bunlar DEAŞ ile mücadele ediyor' kılıfına oturtmakta kabul edilemez.' dedi.

19 Mayıs 2022 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Atatürk'ün ve Milli Mücadele kahramanlarının kararlığını bugün sürdürmeye devam ediyoruz

İstiklal mücadelesi için kilit taşı öneminde bir günün gençlerimize atfedilmiş olması ayrı bir kıymete sahiptir. Cumhuriyetin her zaman genç neslin omuzlarında, onların vizyonlarına emanet edildiğinin çok açık bir göstergesidir

(18-20 Mayıs günleri) Kırım Tatarlarının irade ve gücü, kendi milli kimliklerine olan bağlılıkları ve direniş konusundaki azimleri onları tarihten yok etmek isteyenlerin amaçlarını engelledi

Washington Antlaşmasının 5. maddesine göre terörizm net bir şekilde küresel tehdit olarak ele alınmıştı. Ama Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verildiğine şahit olamadık

Terörle mücadele konusundaki kararlılığımız aynen sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında operasyonlar devam ediyor. Her geçen gün terör örgütlerine verilen siyasi ve askeri desteklerin nasıl verildiğine dair yeni bilgilere ulaşıyor
Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışılıyor. Türkiye için ilkelere bağlı olarak NATO'nun genişlemesi önemlidir. Terör örgütlerine verilen destekleri Cumhurbaşkanımız yüksek sesle ifade etti. Düşmanımıza verilen destek hiçbir şekilde kabul edilemez. PKK/YPG'ye verilen destek, 'bunlar DEAŞ ile mücadele ediyor' kılıfına oturtmakta kabul edilemez

DEAŞ'ı temizlediğimiz bölgelerden çekilmemizi istemiyorlar, PKK/YPG'yi temizlediğimiz bölgelerden Türkiye'nin çekilmesini istiyorlar

Türkiye'nin NATO içindeki konsensusu bozmak üzere politika uyguladığını düşünüyorlar ama Türkiye NATO içindeki konsensusun korunması bakımından hassasiyetlerini dile getiriyor

Net bir tablo var o da şudur; Türkiye, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi açık bir talepte bulunuyor. NATO'ya yeni üye olacak devletlerin her halükarda terörle bağını kesmesi gerekir

NATO bir güvelik örgütüdür. Bu güvenlik örgütünün en büyük mücadele alanlarından biri küresel terörizmdir ve siz doğrudan NATO üyesi ülkenin terör hedefi olarak gösterdiği yapıyla temas içerisindesiniz

Herhangi bir ülke güvende değilse kimsenin güvende olmadığı ortaya çıkacaktır

Avrupa Polis Teşkilatı'nın raporları da açık ve net bir şekilde İsveç'in Suriye'nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor

NATO'ya üyeliğini destekleyen ülkelerle Türkiye'nin iyi geçinmesi kendi yararınadır. Sırf terör örgütüyle iyi geçinmek için Türkiye'yi bir takım NATO ülkeleriyle tehdit etmeye çalışıyor

Türkiye bu güne kadar NATO içerisindeki görevlerine en üst düzeyde yerine getirmiş devlettir. Dolayısıyla bize uygulanan ambargo ve düşmanlarımıza destek verilmesi kabul edilemez

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