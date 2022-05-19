AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Atatürk'ün ve Milli Mücadele kahramanlarının kararlığını bugün sürdürmeye devam ediyoruz

İstiklal mücadelesi için kilit taşı öneminde bir günün gençlerimize atfedilmiş olması ayrı bir kıymete sahiptir. Cumhuriyetin her zaman genç neslin omuzlarında, onların vizyonlarına emanet edildiğinin çok açık bir göstergesidir

(18-20 Mayıs günleri) Kırım Tatarlarının irade ve gücü, kendi milli kimliklerine olan bağlılıkları ve direniş konusundaki azimleri onları tarihten yok etmek isteyenlerin amaçlarını engelledi

Washington Antlaşmasının 5. maddesine göre terörizm net bir şekilde küresel tehdit olarak ele alınmıştı. Ama Türkiye'nin terörizmle mücadelesinde aynı desteğin verildiğine şahit olamadık