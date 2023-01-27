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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesinin doğru bir karar olduğunu ancak Kur'an-ı Kerim yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğunu bildirdi.

27 Ocak 2023 Cuma 14:53 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz. Aynı İsveç makamlarının, Kur'an-ı Kerim yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Antisemitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını, yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."

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