AK Parti Sözcüsü Çelik: TSK'nın gücü karşısında radar kilidinin anlamı yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından konu başlıkları;



- (TFF binasına silahlı saldırı) Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu anda elimizde bilgi yok. Daha yeni bu olay gerçekleşmiş. Bunu emniyet, adliye bütün boyutlarıyla ortaya çıkaracaktır.

- Biz bu tahıl koridoru anlaşmasında Türkiye'nin ortaya koyduğu tutumu, "Ambargo deliniyor." şeklinde sunanların barışı istemeyen, barışı sabote etmek isteyen adresler olduğunu görüyoruz. Bu adresleri de not ediyoruz.

- (Yunanistan'ın Türk jetlerine tacizi) Sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir. Bu, dünyanın hiç istemediği bir şeydir.

- TSK'nın gücü karşısında Yunanistan'ın radar kilitlemesinin hiçbir anlamı yoktur.

- Uçaklarımıza Girit Adasında konuşlandırılmış S-300'ler vasıtasıyla radar kitlemesi yapılması NATO standartlarına göre düşmanca bir hareket olarak tanımlanır. Uçaklarımıza radar kitlemesi yapılması NATO literatüründe düşmanca yaklaşımdır.



- Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un, neredeyse Fransa'nın bütün bir dış politikasını sadece Türkiye karşıtlığına ve Erdoğan karşıtlığına indirgemesini ibretle izliyoruz.

- Türkiye konusunda haksız yere seslerini yükseltenlerin, Yunanistan'ın sistematik olarak devam eden taciz eylemlerine suskunluğu çifte standartın ötesinde bir anlam ifade eder.

- Türkiye konusunda haksız yere seslerini yükseltenlerin, Yunanistan'ın sistematik olarak devam eden taciz eylemlerine suskunluğu çifte standartın ötesinde bir anlam ifade eder.



- Afrika'daki varlığımız hiçbir ülkeye karşı değildir. Afrika'daki varlığımız sadece Afrika'dan yana olmakla tanımlanacak bir tutumdur. Herhangi bir ülkeye karşı olmakla değerlendirilecek bir tutum değildir.

(Ahmet Şık'ın söylemlerine ilişkin) Türkiye'nin en büyük siyasi partisine, 21 yaşına girmiş, bunca zamandır iktidarda olan AK Parti'ye siyasi parti muamelesi yapmayacağız, örgüt muamelesi yapacağız demek dünyanın en büyük faşizan yaklaşımıdır. Yani Avrupa'da bile böyle bir faşist söz duyulmamıştır sanırım.