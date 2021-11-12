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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk dünyası kararlı adımlar atıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapılmasının önemine işaret ederek, Türk dünyasının kardeşlik hukuku ve vizyonla geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

AA12 Kasım 2021 Cuma 15:47 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 15:47
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Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Konseyi 8. Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirildiğine işaret eden Çelik, bunun anlamının büyük olduğunu, Türk dünyasının geleceğe dair umutlarını, kardeşliğini ve stratejilerini bu tarih yüklü mekanda kayda geçirdiğini vurguladı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Milletimiz geçmişin acılarını bir daha yaşanmasın diye bir iradeye dönüştürmüştür. Bu tarihi mekan, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin iradesinin somut temsiline dönüşmüştür. Şimdi Türk dili konuşan ülkelerin geleceğe attığı stratejik adımlara ev sahipliği yapıyor. Kardeşlik hukuku ve vizyonla Türk dünyası geleceği kucaklamaya dönük kararlı adımlar atmaya devam ediyor."

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