AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu millete hizmet etmek, bu devlete hizmet etmek her zaman onurların en büyüğü oldu. Aynı şuurla, aynı bilinçle, aynı azim ve iradeyle geleceğe yürüyoruz "

"28 Şubat, 17-25, FETÖ ve darbe teşebbüsü cumhuriyet ve demokrasimize yönelen iç tehditlerde en kirli ve en alçaklardan biri olarak kayda geçti"

"Bu yüzüncü yıl önümüzdeki on yıllara en güçlü şekilde ilerlememiz için geleceğe bakabileceğimiz dönem olacaktır."

"EYT düzenlemesinden 3600 ek göstergeye, Gabar'daki petrol keşfine kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı."