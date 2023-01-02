İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2023 Pazartesi / 10 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7228
  • EURO
    20,0232
  • ALTIN
    1098.56
  • BIST100
    5654.46
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes ufukta görünmüyor
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes ufukta görünmüyor

AK Parti'nin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Ukrayna'da kalıcı bir ateşkes ufukta görünmüyor. Uzun bir soğuk savaşın belirginleştiğini söyleyebiliriz' dedi.

2 Ocak 2023 Pazartesi 17:26 - Güncelleme:
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Bu millete hizmet etmek, bu devlete hizmet etmek her zaman onurların en büyüğü oldu. Aynı şuurla, aynı bilinçle, aynı azim ve iradeyle geleceğe yürüyoruz "

"28 Şubat, 17-25, FETÖ ve darbe teşebbüsü cumhuriyet ve demokrasimize yönelen iç tehditlerde en kirli ve en alçaklardan biri olarak kayda geçti"

"Bu yüzüncü yıl önümüzdeki on yıllara en güçlü şekilde ilerlememiz için geleceğe bakabileceğimiz dönem olacaktır."

"EYT düzenlemesinden 3600 ek göstergeye, Gabar'daki petrol keşfine kadar pek çok konuda güçlü adımlar atıldı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.