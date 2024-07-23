İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,825
  • EURO
    35,6601
  • ALTIN
    2536.44
  • BIST100
    11100.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Yunan bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır.' dedi.

23 Temmuz 2024 Salı 16:32 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi
ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalardan satır başları;

* (İsrail) Adalet Divanı'nın kararına rağmen vahşeti sürdürüyorlar.

YUNAN BAKANIN AÇIKLAMALARI

* Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir

* Yunan savunma bakanının açıklaması bütün Kıbrıs'ı yutmak istediklerini göstermektedir. Ama bu hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

Yunan Savunma Bakanı'nın eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalar barış harekatının arkasındaki değerlere nasıl sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha göstermiştir.

* Yunan Savunma Bakanı aynı saldırganlıkla geçmişteki söylemleri tekrar etmiştir. Federal çözümün mümkün olmadığını artık bütün dünya görmektedir.

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

* Ortada problem yok da yasal düzenleme yapıyor değiliz

* Ortada insanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor. Sokaklarda bir durum var. Yasanın katliam yasası gibi sunulması büyük haksızlıktır.

* Ötenazi ifadesinin düzeltilmesiyle ilgili bir düzenleme söz konusu. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Arzu ettiğimiz şey bunu sokaklarımızda görmemektir.

* Bunun katliam yasası diye sunulması haksızlıktır. İnsanımızı ve hayvanları koruma konusunda iradedir.

ABD'NİN NETANYAHU DAVETİ

* Netanyahu'nun kongrede konuşma yapması bile problemdir.

BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

* ABD halkının iradesine saygılıyız.

* Trump'a yapılan suikast girişimi soruşturulmalıdır. Kim seçilirse seçilsin, hazırlığımız tamdır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "EŞİTLİK" AÇIKLAMASI

* Biz Kürt vatandaşlara eşitlik derken karşımızda CHP vardı.

* Tarihi olarak geç kalınmış bir açıklamadır. Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü sorununu çözeceğiz" açıklaması gibi...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.