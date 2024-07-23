AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunan Bakanın açıklaması Kıbrıs'ı yutmak istediklerini gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalardan satır başları;

* (İsrail) Adalet Divanı'nın kararına rağmen vahşeti sürdürüyorlar.

YUNAN BAKANIN AÇIKLAMALARI

* Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir

* Yunan savunma bakanının açıklaması bütün Kıbrıs'ı yutmak istediklerini göstermektedir. Ama bu hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.

Yunan Savunma Bakanı'nın eş zamanlı olarak yaptığı açıklamalar barış harekatının arkasındaki değerlere nasıl sımsıkı sahip çıkmamız gerektiğini de bir kez daha göstermiştir.

* Yunan Savunma Bakanı aynı saldırganlıkla geçmişteki söylemleri tekrar etmiştir. Federal çözümün mümkün olmadığını artık bütün dünya görmektedir.

BAŞIBOŞ KÖPEK DÜZENLEMESİ

* Ortada problem yok da yasal düzenleme yapıyor değiliz

* Ortada insanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor. Sokaklarda bir durum var. Yasanın katliam yasası gibi sunulması büyük haksızlıktır.

* Ötenazi ifadesinin düzeltilmesiyle ilgili bir düzenleme söz konusu. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Arzu ettiğimiz şey bunu sokaklarımızda görmemektir.

* Bunun katliam yasası diye sunulması haksızlıktır. İnsanımızı ve hayvanları koruma konusunda iradedir.

ABD'NİN NETANYAHU DAVETİ

* Netanyahu'nun kongrede konuşma yapması bile problemdir.

BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

* ABD halkının iradesine saygılıyız.

* Trump'a yapılan suikast girişimi soruşturulmalıdır. Kim seçilirse seçilsin, hazırlığımız tamdır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "EŞİTLİK" AÇIKLAMASI

* Biz Kürt vatandaşlara eşitlik derken karşımızda CHP vardı.

* Tarihi olarak geç kalınmış bir açıklamadır. Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü sorununu çözeceğiz" açıklaması gibi...