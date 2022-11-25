İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6377
  • EURO
    19,3913
  • ALTIN
    1050.24
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik'hen Konya'daki görüntülerle ilgili açıklama
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'hen Konya'daki görüntülerle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da hayvanlara işkenceyle ilgili olarak, 'Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır. Konya'daki kahredici görüntülerin ardından valiliğimiz ve belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır' dedi.

IHA25 Kasım 2022 Cuma 20:01 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'hen Konya'daki görüntülerle ilgili açıklama
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da hayvanlara işkence görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız. Konya'da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz. Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır. Konya'daki kahredici görüntülerin ardından valiliğimiz ve belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır."

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • AK Parti Sözcüsü Çelik
  • konya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.