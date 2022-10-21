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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul milletvekili Şamil Ayrım'ın ve koruma polisi Oğuzhan'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek 'Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz.' dedi.

AA21 Ekim 2022 Cuma 11:20 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadelerine yer verdi.

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