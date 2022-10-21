AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz. Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz." ifadelerine yer verdi.