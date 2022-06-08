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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AP'nin Türkiye raporuna tepki: Gerçeklerden kopuk ve sorumsuz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa Parlamentosu'na sert tepki gösterdi. Çelik, 'Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler' ifadelerini kullandı.

8 Haziran 2022 Çarşamba 18:08 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Avrupa Parlamentosu yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırlamış. Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilemişler.

AP göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye'ye teşekkür eden bir tutum içinde olmalıdır. Ayrıca Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeyen AB kurumlarına dönük somut eylem planı önermelidir.

Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır.

AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur.

AP demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur.

Cumhurbaşkanımız AB tarafından Türkiye'ye verilen ve tutulmayan sözleri kapsamlı bir şekilde sık sık dile getirmektedir. AB kurumlarının sözlerini tutmayan bencil siyasetleri, Avrupa Parlementosu'nun öncelikli gündemi olmalıdır.

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