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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin IMF ile görüşmesine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmesine ilişkin, 'Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var.' dedi.

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Çelik, CHP'li bazı vekillerin IMF ile görüştüğü haberlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinden önce sık sık iktidarın IMF ile anlaşacağını ileri sürdüğünü anımsatan Çelik, "Bu iddiaları da hükümetin politikalarına karşı bir argüman olarak öne sürüyorlardı." dedi.

IMF ile görüşen kişilerin halihazırda ekonomiyle ilgilenen kişiler olduğuna dikkati çeken Çelik, "Burada enterasan olan şu; her gün 'Bu hükümet eninde sonunda IMF'ye gidecek' diye eleştiride bulunuyorlar, ondan sonra da gidip gizli saklı bir şekilde IMF yetkilileri ile görüşüyorlar. Burada çifte standart var. Bir de kendileri açısından yine tutarsız bir durum var. " değerlendirmesinde bulundu.

- "CHP Mİ IMF'YE DANIŞMANLIK YAPIYOR, IMF Mİ CHP'YE"

Çelik, 31 Mart seçimlerinden önce CHP'nin hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren bir tutum içerisine girdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Ama şimdi görüyoruz ki bu tip gizli saklı görüşmeleri kendileri yapıyorlar. Tabii anormal olan şey şu; iktidar partisi değiller, herhangi bir şekilde Türkiye'yi yönetme sorumlulukları yok. Dolayısıyla ne görüştüklerini açıklamaları kendilerinin bileceği bir iş. Garip olan da CHP'nin ekonomi ile ilgili eleştirilerine IMF yetkilileri mi danışmanlık yapıyor, CHP'liler mi IMF'ye danışmanlık yapıyor, hatlar karışmış durumda."

Çelik, CHP'nin tavrının baştan beri "tutarsız" olduğunu vurgulayarak, "Görüşeceklerse de açık bir şekilde görüşürler, görüşmeyi yaparken de 'Hükümet seçimden sonra IMF ile anlaşacak' diye bir propaganda yapmazlar en azından. Hükümeti IMF ile anlaşacak diye negatif bir propaganda yapmak için böyle bir eleştiriye tabi tutuyorlar, ondan sonra da görüyoruz ki meğer kendileri bunu görüşüyorlarmış." ifadelerini kullandı.

- CHP'NİN "TÜRKİYE YÖNETİLEMİYOR" İDDİALARINA YANIT

Çelik, CHP'nin neredeyse her gün ekonomiye yönelik yorumlarda bulunduğunu ve Türkiye'nin yönetilemediğini söylediğini aktararak, şöyle konuştu: "Hayatta hiçbir yönetme sorumluğu almamış kişiler, Türkiye'nin yönetilemediğine dair uzun uzun açıklamalar yapıyorlar. Ama ortaya koydukları performansa bakıyorsunuz, sadece kulis faaliyetinden ya da konferans düzenlemekten ya da otellerde birtakım gizli görüşmeler yapmaktan ibaret. Cumhurbaşkanımızın da söylediği bir şey vardı. 'Bunlar bir gün iktidara gelirse ilk yapacakları iş Türkiye'yi IMF'ye teslim etmek olur' diye bir ifadesi var. O tespitin de ne kadar doğru olduğu görülmüş oluyor."

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