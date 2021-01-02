AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye videolu tepki: Geçmişleri neyse bugünleri de o

02 Ocak 2021 Cumartesi 10:03 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:00

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, CHP'ye 'başörtü' tartışmaları üzerinden tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, kadınlara yönelik tacizler ve başörtüsü istismarcılığı ekseninde CHP’nin gerçek yüzünü ifşa etmesi, suret-i haktan görünmeye çalışan muhalefeti 'ittifak halinde' rahatsız etmiş. Cumhurbaşkanımız kadına karşı ayrımcılığın her türlüsüyle mücadele ederken, vesayetin hizmetkarı olanlar, bugün demokrasi oyunu oynuyorlar. Ama her siyasi krizde kafalarının gerisindeki Yassıada zihniyeti bütün yasakçı haliyle ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

'SÖZDE KADIN HAKLARI SAVUNUCULUĞUNA SOYUNDULAR'

Muhalefetin sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunduğunu kaydeden Çelik, "Bugün sözde kadın hakları savunuculuğuna soyunan muhalefetin, daha düne kadar kadınlarımızın kılık kıyafetlerine yasak getirilmesine, geçtiğimiz günlerde bir CHP’linin başörtülü kadınlara barbarca saldırmasına sustuğu bilinmektedir. Geçmişleri neyse bugünleri de o. Demokrasiyi ve demokratik kazanımları siyasi oyun haline getirebileceğini zanneden CHP siyaseti, 'iktidarı seçimle veya seçimsiz götüreceğiz' diyenlere ses çıkarmamış, teröre destek veren yancılarına dair üç maymunu oynamaya devam etmiştir. İnanç ve özgürlük temelinde samimiyetleri her sınandığında sınıfta kalmış zihniyet, 'siyasi takiyye' peşindedir. Cumhurbaşkanımız ikiyüzlülüklerini gösterdiğinde ittifak halinde ayaklanıp, sözde kadın hakları savunuculuğuna soyundular. Cumhurbaşkanımızın güçlü demokrasi ve kadın hakları mücadelesi sayesinde bu despotik zihniyet de demokratik çizgiye gelmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi bu zihniyetin yegâne amacı siyasi takiyye yoluyla demokratik kazanımları çalmaktır" diye konuştu.

AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Geçmişleri neyse bugünleri de o

Kadın hakları konusunda ikiyüzlü davranıldığını belirten Çelik, "CHP içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarına sessiz kalan müttefikler, bu ikiyüzlü siyasete destek veriyorlar. 'İktidarı seçimsiz götürmekten' bahsedenlere susanlar, hala kadınlara kılık kıyafeti yüzünden saldıranlara susanlar kadın hakları konusunda ikiyüzlü davranıyorlar. Bugün ikiyüzlü siyaset yapanlar, yıllarca milletimizle özgürlükler arasında duvar olmuş kimselerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu duvarları yıkmış, cumhuriyetimizle milletimizi kaynaştırmış, özgürlükleri vatandaşa yaymış gerçek bir demokratik siyasete önderlik etmiştir. Bunlar Cumhurbaşkanımızın kadın hakları konusunda verdiği mücadeleye her zaman karşı oldular. Milletten özür dilemeleri gerekirken siyasi ikiyüzlülükle yollarına devam edeceklerini sanıyorlar. Vesayeti karakter, ikiyüzlülüğü siyaset haline getirmişler. Kadın haklarının gerçek savunuculuğu Cumhurbaşkanımızın isminin yanına yazılır. Cumhurbaşkanımızı bu konuda eleştirenlerin isminin yanına ise, yasakçılık, siyasi ikiyüzlülük, ayrımcılık ve barbarlık yazılıdır" ifadesini kullandı.

AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Geçmişleri neyse bugünleri de o