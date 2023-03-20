İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0237
  • EURO
    20,4015
  • ALTIN
    1209.64
  • BIST100
    4975.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan- Mehmet Şimşek görüşmesi hakkında açıklama
Politika

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan- Mehmet Şimşek görüşmesi hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Mehmet Şimşek aktif siyaseti kendisi düşünmüyor. Bugünkü görüşme çerçevesi aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın ekonomi politikalarına katkı sağlamaya hazırım dediği bir görüşme' dedi.

20 Mart 2023 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan- Mehmet Şimşek görüşmesi hakkında açıklama
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Değerli bakanımız Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Bir sürü soru iletti arkadaşlarımız. Mehmet Bey'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi olağanüstü gündem değil.

Kendisi çok değerli arkadaşımız, geçmişte hükümetlerimizde görev yaptık. Aktif siyasetten ayrıldıktan sonra görüştüğümüz bir arkadaşımız. Mehmet Bey, Cumhurbaşkanımızla görüştü.

Sizler şunu merak ediyorsunuz; aday olacak mı diye.

Kendisi siyasetten ayrıldıktan sonra pekçok işle meşgul.Sivil toplum kuruluşlarında görevleri var. Aktif siyaseti düşünmüyor. Kendisi aktif siyasetten ayrılırken kararının bu olduğunu ifade etmişti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ya da hükümet politikalarına dönük olarak her konuda katkıyı vereceğini, yardımcı olacağını, emek sarf edeceğini bir defa daha ifade etti.

Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz arkadaşımız. Aktif siyaseti düşünmüyor. 'Ben Cumhurbaşkanımızın parti, hükümet, ekonomi politikalarına destek vermeye, birikimimi yansıtmaya, destek vermeye hazırım' demiştir arkadaş.

Kendisi çok değerli arkadaş, sürekli görüştüğümüz arkadaşımız. Seçim zamanı olunca olağanüstü hava yaratıyor. Türkiye siyasetini ve dünyadaki ekonomik gelişmelerini sürekli konuştuğumuz arkadaşımız. Kendisi aktif siyaseti düşünmüyor ama arzu edildiğinde her türlü desteği vereceğini söyledi.

Kendisi aktif siyaseti arzu ederse bütün partimizin bütün mekanizmaları açıktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.