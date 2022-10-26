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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'demokrasi' vurgusu: En büyük kazanımlarımızdandır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'Cumhuriyet ve Demokrasi' vurgusunda bulundu. Parti Sözcüsü Çelik paylaşımında, 'Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır.' ifadelerine yer verdi.

AA26 Ekim 2022 Çarşamba 02:11 - Güncelleme:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'demokrasi' vurgusu: En büyük kazanımlarımızdandır
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZ VE DEMOKRASİMİZ EN BÜYÜK KAZANIMLARIMIZDANDIR"

Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

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